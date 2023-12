Bentley Systems Inc Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Bentley-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 51,29 USD eine Entfernung von +5,95 Prozent vom GD200 (48,41 USD) aufweist. Dies ist ein "Gut"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 51,38 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Bentley-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Bentley-Aktie überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Diskussionsthemen, während an drei Tagen eher negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger ebenfalls verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bentley. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Bentley liegt aktuell bei 63,91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Entwicklung, wobei Bentley auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50,27). Dadurch erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Bentley-Aktie nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Bentley für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.