Bentley Systems Inc Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. In Bezug auf die Bentley-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Bentley weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Bentley-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +8,37 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe am gleitenden Durchschnitt (+3,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bentley-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Bentley ist in den sozialen Medien überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen deutet auf eine positive Bewertung hin. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Bentley abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 48,6 USD, was auf Basis des letzten Schlusskurses (52,95 USD) eine mögliche Reduktion um -8,22 Prozent bedeuten würde, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Bentley-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.