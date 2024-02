Bentley Systems Inc Aktie: Das hat Gewicht!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Bentley wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Bentley in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Bentley ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt die Bewertung "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Bentley abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 48,6 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, da dies einen möglichen Rückgang um -7,11 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einstufung für Bentley, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.