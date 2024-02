Bentley Systems Inc Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Analysteneinschätzung für Bentley zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Für den letzten Monat sind keine Analystenupdates verfügbar. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 48,6 USD. Dies entspricht einem potenziellen Rückgang um -8,58 Prozent vom letzten Schlusskurs von 53,16 USD, was als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bentley-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bentley beträgt aktuell 41,88 Punkte, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,3 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in Bezug auf Bentley in den letzten Monaten schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Bentley führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Bentley von 50,32 USD und der aktuelle Kurs von 53,16 USD eine positive Bewertung. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,64 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 der letzten 50 Tage mit einem Stand von 50,55 USD führt zu einer positiven Bewertung der Aktie mit einem Abstand von +5,16 Prozent und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut".