Bentley Systems Inc Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index RSI wird häufig verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Bentley liegt der RSI bei 36,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 49,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bentley-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,99 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 52,18 USD weicht um +6,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 51,15 USD, was einer Abweichung von +2,01 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität der letzten Monate deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt schätzen Analysten die Aktie von Bentley langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Für das Kursziel wird ein Wert von 48,6 USD erwartet, was einer Abweichung von -6,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Bentley-Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".