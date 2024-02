Bentley Systems Inc Aktie: Keine Angst!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Bentley im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich verstärkt mit den positiven Themen rund um Bentley, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Bentley hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bentley blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Bentley bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Bentley abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bentley vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 48,6 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs könnte die Aktie somit um -5,69 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Bentley-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Bentley-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass sich der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage bewegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für die Bentley-Aktie ein "Neutral"-Rating sowohl hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes, der Analysteneinschätzung als auch der technischen Analyse.