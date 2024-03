Bentley Systems Inc Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Bentley-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihre Performance zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 50,77 USD, während der aktuelle Kurs bei 48,79 USD liegt, was einer Abweichung von -3,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 50,27 USD nahe am letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -2,94 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden als Kriterien herangezogen. Bei Bentley zeigt sich eine starke Änderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Anlegerstimmung rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Abschließend wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Bentley-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 53,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 9,65 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Bentley somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.