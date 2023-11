Bentley Systems Inc Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bentley heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,71 Punkten, was darauf hinweist, dass Bentley weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Bentley-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Bentley beläuft sich mittlerweile auf 47,8 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 52,63 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,1 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 50,91 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Bentley in den Diskussionsforen und Meinungsspaltender sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut"-Rating zum Punkt Anleger-Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Bentley-Aktie abgegeben, von denen alle 6 Bewertungen "Gut" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Bentley-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bentley vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 48 USD, was zu einem Abwärtspotential von -8,8 Prozent führt. Daraus leitet sich eine "Neutral"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bentley somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.