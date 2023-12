Bentley Systems Inc Aktie: Einfach nur Spitze!

Eine wichtige Methode zur Einschätzung einer Aktie ist die Analyse der Kommunikation im Internet, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung. Bei Bentley zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Die Diskussionen über Bentley in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Meinungen und Themen in den letzten Wochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Dies spiegelt auch die Einschätzung der Anlegerstimmung wider.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Bentley-Aktie waren alle 5 Einstufungen "Gut". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Obwohl aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich ein Kursziel von 48,6 USD, was eine neutrale Empfehlung für die Aktie ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bentley-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 48,55 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 51,12 USD, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf kurzfristigerer Grundlage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund des 50-Tages-Durchschnitts.

Insgesamt erhält Bentley daher eine gute Bewertung sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in der technischen Analyse.