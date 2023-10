Benson Hill Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Benson Hill":

Laut einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien wurde Benson Hill in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern als neutral bewertet. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um diesen Wert diskutiert. Basierend auf dieser Anleger-Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Benson Hill-Aktie schloss in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,3 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,29 USD, was einem Unterschied von -77,69 Prozent entspricht. Basierend auf der charttechnischen Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,47 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-38,3 Prozent), wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Benson Hill daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI von Benson Hill liegt bei 70,48, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, beläuft sich auf 60,06, was als "Neutral" bewertet wird. Daher erhält Benson Hill insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild bei Benson Hill. Insgesamt gibt es eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich bei Benson Hill eine neutrale Stimmung sowohl bei den Anlegern als auch in der Charttechnik und beim RSI. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.