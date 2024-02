Benson Hill Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Benson Hill-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 22, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,98, was dazu führt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Gut"-Rating für Benson Hill.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität sowie eine positive Stimmungsänderung für die Benson Hill-Aktie, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Benson Hill-Aktie derzeit bei 0,66 USD verläuft, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,18 USD, was ein positives Signal und somit eine "Gut"-Einstufung für die Aktie bedeutet. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für die Benson Hill-Aktie. Positive Themen haben in den vergangenen Tagen die Diskussionen dominiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.