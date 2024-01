Benson Hill Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Benson Hill":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Benson Hill von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einschätzung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Benson Hill-Aktie einen Wert von 52,46 (RSI7) und 54,93 (RSI25), was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Benson Hill aktuell bei 0,79 USD, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,167 USD, was einem Abstand von -78,86 Prozent entspricht. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt eine schlechte Einschätzung mit einer aktuellen Differenz von -27,39 Prozent.

Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Indikatoren daher "Schlecht".