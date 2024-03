Benson Hill Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Benson Hill":

Die technische Analyse der Benson Hill-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,52 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,22 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -57,69 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,2 USD, was einem Abstand von +10 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Benson Hill-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,9) ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Benson Hill nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz rund um Benson Hill haben sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hauptsächlich positive Themen, während es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge gibt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Benson Hill daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Benson Hill. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anlegerstimmung führt.