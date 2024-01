Benson Hill Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Benson Hill":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Benson Hill ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lässt sich eine durchschnittliche Aktivität feststellen. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral", da die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Benson Hill derzeit bei 0,81 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,174 USD steht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -78,52 Prozent und dem Abstand von -27,5 Prozent zum GD50 in den vergangenen 50 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da Benson Hill weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt lässt die Analyse eine negative Gesamtbewertung für Benson Hill hinsichtlich Anleger-Stimmung, Sentiment und Buzz, technischer Analyse und Relative Strength Index erkennen.