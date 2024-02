Benson Hill Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Benson Hill":

Die technische Analyse der Benson Hill-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,207 USD liegt, was einer Abweichung von -68,15 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,18 USD, was einer positiven Abweichung von 15 Prozent entspricht und die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,62 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet, während der 25-Tage-RSI bei 45,09 Punkten liegt und auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Benson Hill in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Benson Hill in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Benson Hill-Aktie führt.