Benjamin Benedict wird Geschäftsführer von W&B Television

München (ots) -LEONINE Studios verstärkt ab 1. November mit Benjamin Benedict die Geschäftsführung von W&B Television, die er gemeinsam mit Oliver Vogel, Max Wiedemann und Quirin Berg verantworten wird.Quirin Berg, Chief Production und Chief Creative Officer der LEONINE Studios, sagt: "Benjamin, Max und mich verbindet ein sehr kollegialer, freundschaftlicher Dialog und wir haben immer mit größtem Respekt auf Benjamins Arbeit als Produzent und Manager geblickt. Seine enge Partnerschaft mit vielen der besten Kreativen, sein Fokus auf Projekte mit besonderer Qualität, die Bandbreite seiner Themen und Erfolge ist außergewöhnlich und macht ihn zu einem absolut herausragenden Kopf unserer Film- und Serienwelt. Es ist uns eine große Ehre und Freude, die enormen Chancen unserer Zeit nun gemeinsam angehen zu können."Benjamin Benedict ergänzt: "Wiedemann & Berg ist für mich eine herausragende und maßstabsetzende Firma. Der Anspruch an Qualität und Popularität sowie der künstlerische und kommerzielle Erfolg sind beeindruckend und sehr inspirierend. Als Zuschauer bin ich ein großer Fan ihrer Projekte wie "Das Leben der Anderen", "Dark", "Der Pass", "4 Blocks" oder auch "Para" und "Almost Fly". Ich kenne Quirin und Max seit über 15 Jahren und schätze ihre Arbeit und Kreativität sehr. Im Frühjahr dieses Jahres haben wir uns schließlich auf eine gemeinsame Zukunft verabredet. Ich freue mich extrem, bei W&B und LEONINE eine neue Heimat zu finden und bin voller Vorfreude und Tatendrang, neue und besondere Projekte auf die Beine zu stellen und zum tollen Team von W&B zu stoßen."Benjamin Benedict ist einer der renommiertesten und erfolgreichsten Produzenten der deutschen Fernsehbranche. Er war bei UFA Fiction als Head of High End Drama, Geschäftsführer und Produzent tätig. Zu seinen Produktionen gehören unter anderem preisgekrönte TV-Events wie DER TURM, DER FALL JAKOB VON METZLER, LANDGERICHT, KRUSO, ALTES LAND, ELDORADO KADEWE, der mit dem International Emmy Award ausgezeichnete Mehrteiler UNSERE MÜTTER, UNSERE VÄTER, die preisgekrönten Fernsehfilme BORNHOLMER STRASSE, HOMEVIDEO, AUF KURZE DISTANZ und NACKT UNTER WÖLFEN, die DONNA LEON-, ALLMEN- und CHARLOTTE LINK-Reihen, die Serien UNSERE WUNDERBAREN JAHRE und LEGAL AFFAIRS sowie die Erfolgsmarken KU'DAMM und CHARITÉ. Seine Produktionen wurden unter anderem mit der Rose D'Or, dem Grimme Preis, dem Bambi, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Er ist zudem als Honorarprofessor an der Filmuniversität Potsdam und als Dozent an der DFFB, dem Erich Pommer Institut und weiteren Filmhochschulen tätig.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen hyperbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über W&B TelevisionPioniergeist, der Fokus auf Qualität, die Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen und ein großartiges Team haben Wiedemann & Berg zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser in Deutschland gemacht. W&B Television hat sich als erstes Produktionsunternehmen im neuen Markt von Pay-TV und VoD positioniert. So entstand 2012 mit "Add a Friend" für Warner TV Serie die erste eigenproduzierte deutsche Pay-TV-Serie überhaupt, inzwischen gefolgt von zahlreichen Produktionen für alle internationalen Streaming-Anbieter. Darunter das erste deutsche Netflix Original "Dark", die als Kult gefeierte Serie "4 Blocks" (Warner TV Serie), mit "Der Pass" eine der ersten Originals für Sky, "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie) und das neue Warner TV Original "Greenlight - German Genius". Für Amazon Prime Video befindet sich darüber hinaus aktuell die Serienadaption des Phantastik-Bestsellers "Der Greif" von Wolfgang Hohlbein in Produktion. W&B Television ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.