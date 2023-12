Benitec BiopharmaADR Aktie: Der Knall ist da!

Benitec Biopharma wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Benitec Biopharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,47 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,16 USD weicht somit um -8,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 3,39 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -6,78 Prozent führt. Die Benitec Biopharma-Aktie erhält daher auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und bewertet die Aktie anhand dieses Index. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 59,32, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Benitec Biopharma verzeichnet. Daher wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des RSI eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Benitec Biopharma-Aktie.