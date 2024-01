Benitec BiopharmaADR Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Benitec Biopharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 3,42 USD aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,29 USD, was einer Abweichung von -3,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 3,37 USD liegt, zeigt mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von -2,37 Prozent und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI) kann beurteilt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Benitec Biopharma-Aktie beträgt derzeit 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,03) führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde positiv über Benitec Biopharma diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird der Benitec Biopharma-Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Benitec Biopharma-Aktie, basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz im Internet.