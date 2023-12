Benitec BiopharmaADR Aktie: Abwarten

In den letzten vier Wochen konnten wir bei Benitec Biopharma eine deutliche Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnen. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Daher erhält die Aktie von uns eine Bewertung von "Gut". Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Benitec Biopharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer Bewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -3,44 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Benitec Biopharma somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.