Bengang Steel Plates Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Bengang Steel Plates wird in der technischen Analyse betrachtet, wobei das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet wird. Aktuell hat die Bengang Steel Plates einen RSI-Wert von 53,16, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Bengang Steel Plates mit 3,26 CNH derzeit -8,94 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -15,76 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Bengang Steel Plates in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -19,41 Prozent gefallen sind, was zu einer Outperformance von +30,52 Prozent im Branchenvergleich für Bengang Steel Plates führt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 30,52 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bengang Steel Plates mit 7,03 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie wird also weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet.