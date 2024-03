Bengang Steel Plates Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Bengang Steel Plates-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 3,78 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,37 CNH deutlich darunter lag (Unterschied -10,85 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (3,36 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Bengang Steel Plates eine Performance von -12,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,83 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,81 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite in den letzten 12 Monaten bei -20,83 Prozent, wobei Bengang Steel Plates 8,81 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bengang Steel Plates mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bengang Steel Plates mit 7,03 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.