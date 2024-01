Bengang Steel Plates Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Bengang Steel Plates betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Hingegen ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite können Investoren, die derzeit in Bengang Steel Plates investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,92 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Bengang Steel Plates in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +33,76 Prozent erzielt, was zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bengang Steel Plates-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen mit 3,93 CNH bewertet. Der letzte Schlusskurs (3,56 CNH) liegt deutlich darunter, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "schlechten" Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Bengang Steel Plates-Aktie sowohl in der langfristigen als auch in der kurzfristigen technischen Analyse ein "schlechtes" Rating.