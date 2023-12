Bengang Steel Plates Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Bengang Steel Plates-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,94 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,92 CNH, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Aktie charttechnisch neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,86 CNH liegt mit einer Abweichung von +1,55 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bengang Steel Plates derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Metall- und Bergbausektor. Mit einer Differenz von 1,91 Prozentpunkten wurde die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Bengang Steel Plates haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wurde das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der RSI-Wert für Bengang Steel Plates liegt derzeit bei 50, was auf ein neutral eingestuftes Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 41 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt erhält Bengang Steel Plates aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamtbewertung von "Neutral" im Rahmen der technischen Analyse.