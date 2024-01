Bengal Energy Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Bengal Energy - Canada wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,03 CAD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bengal Energy - Canada derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 74,96 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -74,96 Prozent zur Bengal Energy -Canada-Aktie und einer Einschätzung der Redaktion als "Schlecht" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Bengal Energy - Canada mit einem Wert von 50 aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie von Bengal Energy - Canada im vergangenen Jahr eine Rendite von -69,23 Prozent erzielt, was 70,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,17 Prozent, wobei Bengal Energy - Canada aktuell 70,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.