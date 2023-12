Bengal Energy Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Bengal Energy -Canada hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Aktie damit 63,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -3,61 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls -3,61 Prozent, und Bengal Energy -Canada liegt aktuell 63,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Bengal Energy -Canada in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse bezieht der Relative Strength-Index, RSI, die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem RSI von 50 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Ebenso ergibt der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, eine Einschätzung von "Neutral".

Für Anleger, die in die Aktie von Bengal Energy -Canada investieren, bedeutet dies, dass sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Öl- und Gasbranche eine geringere Dividendenrendite von 0 % erzielen können. Dies entspricht einem Ertrag von 73,79 Prozentpunkten unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.