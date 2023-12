Bengal Energy Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Bengal Energy -Canada ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 124,05 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 72,66 und daher überbewertet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Bengal Energy -Canada mit 0,03 CAD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 -40 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Bengal Energy -Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um -4,27 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -62,39 Prozent im Branchenvergleich für Bengal Energy -Canada. Im "Energie"-Sektor lag die Aktie 62,39 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Bengal Energy -Canada als Neutral-Titel ein. Mit einem Wert für den RSI7 von 50 und einem Wert für den RSI25 von 44,44 wird die Aktie insgesamt als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.