Bengal Energy Aktie: Reine Nervensache!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Bengal Energy -Canada wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Bengal Energy -Canada daher eine Einstufung von "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Bengal Energy -Canada als überbewertet, da das KGV mit 124,05 insgesamt 148 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 50,04 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bengal Energy -Canada aktuell 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -8,22 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält Bengal Energy -Canada für seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bengal Energy -Canada derzeit ein "Schlecht" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,04 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,03 CAD) um -25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 CAD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher für Bengal Energy -Canada das Rating "Neutral".