Bengal Energy Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Bengal Energy -Canada zeigt, dass der Aktienkurs von 0,03 CAD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -40 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann festgehalten werden, dass die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 74,91 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigere Dividendenausschüttung führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Bengal Energy -Canada beträgt 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Bengal Energy -Canada in der Energiebranche um 66,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche der letzten 12 Monate beträgt -2,76 Prozent, wobei Bengal Energy -Canada mit 63,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Bengal Energy-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bengal Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bengal Energy-Analyse.

Bengal Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...