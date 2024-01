Bengal Energy Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Bengal Energy -Canada hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -69,23 Prozent erzielt, was mehr als 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche betrug in diesem Zeitraum 1,01 Prozent, wobei Bengal Energy -Canada mit 70,24 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Bengal Energy -Canada von 0,03 CAD eine Entfernung von -40 Prozent vom GD200 (0,05 CAD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,03 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Bengal Energy -Canada als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Bengal Energy -Canada bei 124,05, was über dem Branchendurchschnitt von 68 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.