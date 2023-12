Beng Soon Machinery Holdings Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Beng Soon Machinery: Analyse der Anlegerstimmung und technische Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Beng Soon Machinery wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich damit für Beng Soon Machinery die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 0,18 HKD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 0,147 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 0,14 HKD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Beng Soon Machinery daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beng Soon Machinery führt bei einem Niveau von 40 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,02 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit lässt sich auch hier eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" ableiten.

Die Diskussionen rund um Beng Soon Machinery auf Plattformen der sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft, sowohl hinsichtlich der technischen Analyse als auch der Anlegerstimmung.