Beng Soon Machinery Holdings Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. In Bezug auf Beng Soon Machinery wird der RSI für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Beng Soon Machinery eine "Gut"-Bewertung für den kurzfristigen RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den längerfristigen RSI.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Beng Soon Machinery.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Beng Soon Machinery-Aktie derzeit bei 0,18 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,15 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,14 HKD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird Beng Soon Machinery auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.