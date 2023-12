Beng Soon Machinery Holdings Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse der Beng Soon Machinery zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,18 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,146 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung um -18,89 Prozent vom GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,14 HKD, was einen Abstand von +4,29 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beng Soon Machinery liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für den RSI-Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen ergab keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".