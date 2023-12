Beng Soon Machinery Holdings Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Diskussionen über Beng Soon Machinery auf Social-Media-Plattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt für Beng Soon Machinery einen Wert von 40, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 49,02.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Beng Soon Machinery einen Wert von 0,18 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,147 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt jedoch einen Abstand von +5 Prozent, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz über einen längeren Zeitraum weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Zusammenfassend ergibt sich die Gesamtbewertung für Beng Soon Machinery als "Neutral".