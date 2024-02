Beng Soon Machinery Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential plc":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Beng Soon Machinery wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 46,09 eine neutrale Einschätzung des Wertpapiers. Insgesamt erhält Beng Soon Machinery also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Beng Soon Machinery keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen dominieren die Diskussionen in den sozialen Medien, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beng Soon Machinery-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -7,65 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von nur +4,67 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung rund um Beng Soon Machinery überwiegend positiv ist. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Insgesamt wird die Aktie von Beng Soon Machinery bezogen auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse als "Neutral" bis "Gut" bewertet.