Beng Kuang Marine Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Beng Kuang Marine liegt bei 33,33, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,94, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Beng Kuang Marine ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen besonders hervorgehoben. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig, was zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Beng Kuang Marine 0,07 SGD erreicht, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,064 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,57 Prozent, was eine schlechte Bewertung ergibt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,06 SGD, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Beng Kuang Marine-Aktie.