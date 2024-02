Beng Kuang Marine Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Beng Kuang Marine: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die aktuelle Analyse der Beng Kuang Marine-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Dividende, fundamentale Analyse, technische Analyse und Sentiment/Buzz.

In Bezug auf die Dividende liegt Beng Kuang Marine mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (5,74 %) niedriger. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 5,74 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Beng Kuang Marine-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,04 bewertet, was 80 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (40,38). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beng Kuang Marine von 0.074 SGD mit +5,71 Prozent Entfernung vom GD200 (0,07 SGD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 0,07 SGD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +5,71 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Beng Kuang Marine-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt die Analyse, dass sich die Stimmung für Beng Kuang Marine in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse zeigt somit gemischte Signale für die Beng Kuang Marine-Aktie in Bezug auf Dividende, fundamentale Analyse, technische Analyse und Sentiment/Buzz, was Anlegern eine differenzierte Einschätzung der Aktie nahelegt.