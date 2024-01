Benesse Holdings löst Jubelsturm aus!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Benesse in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Benesse unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit bekommt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ist die Benesse-Aktie mit einem Kurs von 2635 JPY inzwischen um +12,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf +35,88 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Benesse von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Benesse bei einem Wert von 21, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (KGV von 71,8) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Benesse damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.