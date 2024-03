Benesse Holdings Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Benesse Dividenden, technische Analyse und Branchenvergleich

Die Dividendenrendite von Benesse liegt bei 1,14 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 % für Diversifizierte Verbraucherdienste liegt. Dies ergibt eine neutrale Bewertung mit einer Differenz von 0,35 Prozentpunkten.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Benesse ein "Gut"-Rating. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 2100,29 JPY, was einer Abweichung von +23,1 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2585,5 JPY entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2555,04 JPY, was einer Abweichung von +1,19 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält Benesse insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Benesse in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 18,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,51 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Benesse mit 11,62 Prozent über dem Durchschnitt von 20,03 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Benesse ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist Benesse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf, was 47 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49. Aufgrund dieser Unterbewertung wird Benesse somit auch auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.