Benesse Holdings Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigte ebenfalls keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Benesse-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Benesse-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +25,99 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +1,21 Prozent und somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Benesse-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,77 Prozent. Dies liegt 14,63 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter". Verglichen mit der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt Benesse aktuell 16,09 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Benesse-Aktie im Moment weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 50. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 64 und somit wiederum eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die RSI somit eine Einstufung als "Neutral".