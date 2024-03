Benesse Holdings Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Aktie von Benesse liegt derzeit mit einem Kurs von 2589 JPY um +1,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +23,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Benesse in den sozialen Medien. Es hat weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung gegeben, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Benesse wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Benesse im letzten Jahr eine Rendite von 31,66 Prozent erzielt, was 11,58 Prozent über dem Durchschnitt von 20,07 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 17,92 Prozent, und Benesse liegt aktuell 13,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Benesse nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV von 26,41 insgesamt 49 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste" (51,73). Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".