Benesse Holdings Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie von Benesse unterzieht sich einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer technischen und fundamentalen Bewertung sowie ihrer Dividendenrendite und des Relative Strength Index (RSI).

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Benesse-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2034,58 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2595 JPY liegt, was einer Abweichung von +27,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 2567,87 JPY, was zu einer ähnlichen Bewertung führt (+1,06 Prozent), sodass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich für die Benesse-Aktie eine "Gut"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Benesse-Aktie mit einem Wert von 21,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 64 liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält somit auf fundamentaler Basis ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,14 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt eine geringere Rendite bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Benesse-Aktie ergibt eine Einstufung von "Neutral" sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen (Niveau von 50) als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25 von 62,14).

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Benesse-Aktie basierend auf mehreren Analyseaspekten.