Benesse Holdings Aktie: Jetzt wird es konkret!

Benesse übertrifft die Branche in verschiedenen Kategorien

Der Aktienkurs von Benesse hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 38,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt nur um 20,11 Prozent, was bedeutet, dass Benesse in diesem Bereich um +18,78 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Benesse mit 19,52 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 19,37 Prozent. Diese herausragende Performance führte zu einem "Gut"-Rating in beiden Bereichen.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob es aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Benesse der letzten 7 Tage liegt bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 41,48, dass Benesse weder über- noch unterbewertet ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Investoren, die in die Aktie von Benesse investieren, bei einer Rendite von 1,14 % einen geringeren Ertrag von 0,41 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche erzielen können. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Abschließend betrachtet das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Benesse liegt bei einem Wert von 22, was im Vergleich zum Durchschnitt von 71,83 in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Benesse in den Bereichen Aktienkurs, Relative Strength Index, Dividendenrendite und fundamentalen Kriterien die Erwartungen übertrifft und in verschiedenen Kategorien gute Bewertungen erhält.