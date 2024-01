Benefit Japan Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung der Anleger bei Benefit Japan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Benefit Japan verläuft derzeit bei 1205,39 JPY, was dazu führt, dass die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 1238 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +2,71 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der derzeit bei 1183,78 JPY liegt, ergibt sich für die Aktie eine Differenz von +4,58 Prozent, was wiederum als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Benefit Japan zeigt dabei durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Benefit Japan führt bei einem Niveau von 41,51 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,09 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".