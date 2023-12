Benefit Japan Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Benefit Japan-RSI liegt bei 50,72, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 39,73, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein neutrales Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen. Für Benefit Japan wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Benefit Japan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1204,36 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1206 JPY weicht daher nur um +0,14 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1173,24 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,79 Prozent), was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Benefit Japan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.