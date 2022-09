Benedikt Rohlmann: So schöpfen KMUs steuerliches Optimierungspotential voll aus

Ratingen (ots) -Benedikt Rohlmann ist der Gründer und Geschäftsführer der Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH, die vorrangig kleinere und mittelständische Unternehmen bei der Gestaltung und Optimierung ihrer Steuern hilft. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und worauf sein Konzept basiert.Steueroptimierung ist bei Unternehmern ein beliebtes Thema - nicht zuletzt, weil sich dadurch jährlich viel Geld einsparen lässt. In der Praxis sieht es jedoch in den meisten Fällen anders aus. Denn auch, wenn die Unternehmer sich eingehend mit der Thematik auseinandersetzen, fehlt es ihnen doch an Know-how, ihre steuerliche Gestaltung und Optimierung erfolgreich umzusetzen. In der Regel ist auch der Steuerberater keine große Hilfe, da dieser sich vornehmlich mit vergangenheitsbezogenen Verwaltungsthemen befasst. "Die meisten Unternehmen haben im Bereich Steueroptimierung großes Potenzial, das sie aber kaum ausschöpfen", weiß der Steuerberater Benedikt Rohlmann.Mit der Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH fokussiert er sich auf die Steuergestaltung und -optimierung kleiner und mittelständischer Unternehmen. Zum Angebot des Steuerexperten zählt außerdem die laufende Beratung, die unter anderem das lückenlose Erkennen von Gestaltungspotential ermöglicht. "Wir gestalten die Zukunft unserer Mandanten proaktiv", sagt Benedikt Rohlmann, der sich nicht nur auf die Verwaltung der Vergangenheit beschränkt.Rundum-Steuer-Paket mit KostentransparenzDie Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH hat zwei Geschäftsbereiche: die Gestaltungsberatung und Steueroptimierung sowie die laufende Steuerberatung. So erhalten die Mandanten nicht nur ein optimiertes Steuerkonzept für ihr Unternehmen. Sie werden auch bei der Umsetzung sowie während des laufenden Prozesses, zum Beispiel bei der Lohn- und Finanzbuchhaltung, dem Jahresabschluss und der Steuererklärung, beraten und unterstützt. Die Mandanten der Kanzlei von Benedikt Rohlmann profitieren also von einem Rundum-Paket, bei dem alles aus erster Hand kommt.Während sich bei herkömmlichen Steuerberatern oft erst im Nachhinein herausstellt, welche Kosten für den Mandanten anfallen, arbeitet die Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH mit einem weitestgehend einzigartigen Modell. Dabei erhält der Mandant ein Komplettpaket zum monatlichen Pauschalpreis. So profitieren die Mandanten von maximaler Kostentransparenz und größtmöglicher Planungssicherheit. "Aus unternehmerischer Sicht hat es mich immer gestört, die letztendliche Höhe der Kosten nicht zu kennen, weshalb unsere Mandanten diese bereits für ein ganzes Jahr im Voraus erfahren", erzählt der Steuerexperte.Benedikt Rohlmann geht mit der DigitalisierungIn seiner Kanzlei wird mit einer eigenen Kollaborationsplattform gearbeitet, die wie eine Dropbox für die Zusammenarbeit mit den Mandanten funktioniert. Belege werden nahezu in Echtzeit eingereicht und verbucht, sodass das Team der Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH sich ohne Verzögerungen mit seinen Mandanten austauschen kann. "Auf diese Weise sind wir in der Lage, komplett digitalisiert mit Mandanten aus ganz Deutschland zusammenzuarbeiten", erklärt Benedikt Rohlmann.Die Digitalisierung hat in den Augen des Experten auch dafür gesorgt, dass Wissen zu Steuerthemen immer mehr Menschen zugänglich ist und sich demzufolge auch zunehmend mehr Menschen mit diesem Bereich beschäftigen - gerade, weil er so viel Potenzial birgt. Fehlt jedoch die Expertise und das erforderliche Know-how, ist es den meisten unmöglich, ihre Steuern damit zu optimieren. Deshalb glaubt der Geschäftsführer der Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH, dass es in Zukunft umso wichtiger werden wird, einen Steuerberater an seiner Seite zu haben, der die passenden Gestaltungsmodelle kennt.Branchenübergreifende Erfahrung und ausgezeichnete ExpertiseBenedikt Rohlmann war in der Vergangenheit als Unternehmensberater tätig, was sich in der Praxisnähe seiner Arbeit und seinem tiefen Zielgruppenverständnis widerspiegelt. Nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens arbeitete er als Unternehmensberater bei einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuergesellschaft in Köln. Bei den Business-Plänen, die der Experte dort für mittelständische Unternehmen erstellte, spielte die Steueroptimierung stets eine große Rolle.Weil dieses Thema sein starkes Interesse weckte, machte Benedikt Rohlmann nebenberuflich seinen Master im Steuerrecht sowie das Staatsexamen als Steuerberater. So gründete er bald die Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH, welche mittlerweile schon vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei helfen konnte, mittels Steuergestaltung und -optimierung regelmäßig hohe Geldbeträge zu sparen.Sie wünschen sich einen Steuerberater, der durchgehend an ihrer Seite steht, steuerliche Gestaltungs- und Optimierungspotentiale ihres Unternehmens erkennt und Sie proaktiv berät? Original-Content von: Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell