Benedikt Grass erweitert seine Führungsrolle bei PassportCard

Hamburg (ots) -PassportCard (https://www.passportcard.de/), ein führender Anbieter von internationalen Krankenversicherungen, gab heute bekannt, dass Benedikt Grass seine Rolle als Chief Marketing Officer erweitern wird, um als CCO (Chief Commercial Officer) die umfassenden kaufmännischen Aufgaben zu übernehmen. Damit führt das Unternehmen eine kohärente Überprüfung der Geschäftsentwicklung, des Kundenmanagements und der Marketingaktivitäten durch. Die internen Beratungsteams von PassportCard bleiben unter der Leitung des bewährten COO, David Smeaton, mit engen Kommunikationslinien zum CCO-Büro.Eithan Wolf, CEO von PassportCard Europe, fügt hinzu: "Wir sind sehr froh, Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu befördern. Unser Team in Deutschland wird ständig für das europäische Geschäft ausgebaut und wir sind dankbar für die gesunde Bewegung innerhalb der verschiedenen Funktionen, die wir zur Unterstützung unseres Wachstums haben. Ich bin zuversichtlich, dass die bewährten Fähigkeiten und die Leidenschaft von Benedikt Grass eine wichtige Rolle bei unseren geplanten Aktivitäten auf dem Markt spielen werden".Benedikt Grass ist ein integraler Bestandteil des PassportCard-Teams und gehört dem Unternehmen seit seiner Gründung an. Seine Entwicklung innerhalb des Unternehmens umfasste bedeutende Veränderungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Marketing.Für PassportCard Deutschland, seine Geschäftskunden und Partner bedeutet diese Ernennung eine stärkere Fokussierung auf die Themen und Treiber der Makler und Geschäftskunden. Darüber hinaus wird die neue Struktur für noch mehr Stabilität und Kontinuität in den Geschäftsbeziehungen sorgen.Über PassportCardPassportCard ist ein Mitglied der DavidShield und White Mountains Unternehmensgruppe (NYSE: WTM), die seit 1999 führend im Bereich der internationalen Kranken- und Reiseversicherung ist und weltweit über zwei Millionen Kunden betreut. Das in Hamburg ansässige Unternehmen konzentriert sich seit 2015 auf den deutschen Markt und arbeitet mit der Allianz, MGEN und TK zusammen. Das Unternehmen ist Gewinner des Deutschen Innovationspreises 2021 und des BOLD Awards 2023, als bestes Insurtech Unternehmen und gehört zu den Leading Employer Top 1%.Weitere Informationen: www.PassportCard.de