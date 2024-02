Bendigo and Adelaide Bank Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie der Bendigo & Adelaide Bank war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab drei Tage, an denen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Bendigo & Adelaide Bank von 9,89 AUD als "Gut"-Signal bewertet, da er 9,04 Prozent über dem GD200 (9,07 AUD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 9,62 AUD an, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der Bendigo & Adelaide Bank beträgt 8,92 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 9,32 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt aktuell bei 38,18, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird der RSI daher als "Neutral" eingestuft.