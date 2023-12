Bendigo and Adelaide Bank Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI der Bendigo & Adelaide Bank liegt bei 22,58, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 19,29, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Bendigo & Adelaide Bank in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen beiden Wochen, in denen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ist daher "Neutral".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Bendigo & Adelaide Bank wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb eine "Neutrale" Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV der Bendigo & Adelaide Bank beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 12 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.