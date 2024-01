Bendigo and Adelaide Bank Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Bendigo & Adelaide Bank hat eine Dividendenrendite von 8,92 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (9,49 %) nur leicht niedriger ist. Dies ergibt eine Bewertung von "Neutral", da die Differenz nur 0,57 Prozentpunkte beträgt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Bendigo & Adelaide Bank ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie der Bendigo & Adelaide Bank als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,11 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,5. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen rund um die Aktie im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Bendigo & Adelaide Bank basierend auf den genannten Faktoren.