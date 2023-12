Bendigo and Adelaide Bank Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Bendigo & Adelaide Bank-Aktie für die letzten 7 Tage liegt aktuell bei 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Bewertung und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Bendigo & Adelaide Bank-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung dieser Faktoren für die Aktie von Bendigo & Adelaide Bank zeigt sich eine mittlere Aktivität, die zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie war eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Bendigo & Adelaide Bank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,26 um 14 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bewertet wird. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bendigo & Adelaide Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,86 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs liegt um +7,22 Prozent darüber und erhält somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Bendigo & Adelaide Bank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

